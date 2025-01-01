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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
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Def Leppard

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|||| 26 янв 2025

Гитаристу DEF LEPPARD пересадили костный мозг



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VIVIAN CAMPBELL поделился информацией о состоянии здоровья:

«Спасибо за все сообщения и поддержку. Как вы все, наверное, знаете, несколько лет назад мне поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Недавно мне пересадили костный мозг в рамках плана лечения, и можно с уверенностью сказать, что на данный момент трансплантация прошла очень успешно! Мне остается только не опускать голову и сохранять бодрость духа в течение следующих 100 дней первичного восстановления».






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