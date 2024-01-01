Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
*DJ SLIPKNOT немного угорел 19
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



27 авг 2024 : 		 Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью

26 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»

16 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

7 авг 2024 : 		 DEF LEPPARD в ЗСРнР

3 авг 2024 : 		 Ремиксы от DEF LEPPARD

2 авг 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом

30 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

22 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD о туре

11 июл 2024 : 		 Как Tom Morello попал в DEF LEPPARD?

8 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD открыли тур

26 июн 2024 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 июн 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом на горизонте»

20 июн 2024 : 		 DEF LEPPARD о новом сингле

14 июн 2024 : 		 Новая песня DEF LEPPARD с участием TOM MORELLO

14 май 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый металл"»

24 апр 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD отметил юбилей "Pyromania"

14 апр 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Что за Chuck из TESTAMENT?»

11 апр 2024 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Потеряв руку, я был уверен, что это конец»

21 мар 2024 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет весной

3 мар 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

3 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

29 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

25 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

24 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

23 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью



zoom
DEF LEPPARD выпустят новый концертный релиз, One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023", 11 октября. Он будет доступен на CD, DVD+CD, Blu-ray+CD, двойном оранжевом виниле, в цифровом аудио и видео:

Side A

01. Action
02. Fire It Up
03. Let It Go

Side B

01. Too Late For Love
02. Excitable
03. Mirror Mirror

Side C

01. Slang
02. Kick
03. Bringin’ On The Heartbreak
04. Switch 625

Side D

01. Hysteria
02. Pour Some Sugar On Me
03. Wasted




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 124

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом