Новый релиз DEF LEPPARD выйдет осенью



DEF LEPPARD выпустят новый концертный релиз, One Night Only Live At The Leadmill Sheffield May 19, 2023", 11 октября. Он будет доступен на CD, DVD+CD, Blu-ray+CD, двойном оранжевом виниле, в цифровом аудио и видео:



Side A



01. Action

02. Fire It Up

03. Let It Go



Side B



01. Too Late For Love

02. Excitable

03. Mirror Mirror



Side C



01. Slang

02. Kick

03. Bringin’ On The Heartbreak

04. Switch 625



Side D



01. Hysteria

02. Pour Some Sugar On Me

03. Wasted







