Новая песня DEF LEPPARD с участием TOM MORELLO



"Just Like 73" feat. Tom Morello, новая композиция DEF LEPPARD, доступна для прослушивания ниже.



Песня выйдет на семидюймовом виниле 2 августа 2024 года и будет доступна в специальном цветном варианте только в магазине группы, D2C, и в чёрном цвете во всех розничных магазинах. "Just Like 73" знаменует собой первое сотрудничество DEF LEPPARD с легендарным гитаристом, новатором в области звука и одним из основателей RAGE AGAINST THE MACHINE и AUDIOSLAVE.







