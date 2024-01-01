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Вокалист DEF LEPPARD о сотрудничестве с Тейлор Свифт



JOE ELLIOTT в интервью "Rock City" вспомнил о сотрудничестве с Тейлор Свифт в программе CMT "Crossroads":



«Это странно. Мои дети, которым 14, 7 и 4 года, никогда не видели меня с Тейлор Свифт. А я им говорил об этом. Они мне не поверили. Потому что мои дети — фанаты Свифт. И они не поверили, что папа когда-то пел с Тейлор Свифт. Поэтому мне пришлось достать DVD и включить его. И они сидели, открыв рот от удивления.



Я не смотрел его с 2009 года или что-то в этом роде — прошло 15 лет с тех пор, как я его видел, — но в этот раз я посмотрел всё выступление, и оно было намного лучше, чем я его запомнил. Я не думал, что тогда всё получилось плохо, но иногда события не выдерживают испытания временем. В данном случае всё превосходно. Тейлор выглядит потрясающе, звучит великолепно, группа была в ударе, и мы играли вместе с её группой. Так что из этого вышло много интересных аранжировок, разных текстур. Было здорово сделать всё по-другому. Мы исполнили "Photograph" — фактически это был открывающий трек программы. И было очень приятно выступать на этом шоу. Мне очень понравилось, потому что она исполнила несколько наших песен, а я — несколько из её репертуара. Мы провели вместе отличную неделю. Было около четырёх дней репетиций, а потом мы дважды снимали шоу. Они выбрали лучшие фрагменты из двух вечеров для эфира.



Кто бы мог подумать, насколько крутой она станет? Она была популярна и тогда, но сейчас она находится намного выше, чем раньше, и намного выше, чем большинство других артистов в принципе. Так что мы всегда можем оглянуться назад и сказать: "Эй, DEF LEPPARD, старые добрые DEF LEPPARD, однажды сыграли с Тейлор Свифт"».







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