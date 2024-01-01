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*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом на горизонте»



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PHIL COLLEN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" так ответил на вопрос, является ли "Just Like 73" прологом к новому альбому группы:

«О, это абсолютно точно семя очередной пластинки DEF LEPPARD. Я к тому, что это остатки предыдущего альбома, но в то же время это начало нового альбома. Так что, без сомнения. [Мы с Joe] постоянно сочиняем. Мы посылаем друг другу всякие материалы. И Sav тоже участвует. Только у нас троих уже накопилось много материала. Так что у нас, да, есть масса материала. Это по-настоящему захватывающе. И это отличное положение. Никогда не бывает такого, что "Ну, мы должны сесть и написать альбом". Это что-то вроде "Вау, не могу дождаться, когда смогу дать послушать это ребятам и посмотреть на реакцию". И мы продолжаем разгонять корабль еще сильнее».

Говоря о том, ожидает ли он выхода нового полноформатного альбома DEF LEPPARD в этом году, он ответил:

«В этом году, я думаю, это было бы перебором. Но как только мы войдем в ритм, я полагаю — да. Кто знает наперед? В следующем году [или] в начале следующего. Но вы же знаете, как все это бывает. У нас есть турне и все такое, но мы выпустили новую песню. Так что всё очень радужно!»




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