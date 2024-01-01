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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Def Leppard

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23 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

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|||| 22 июл 2024

DEF LEPPARD о туре



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DEF LEPPARD опубликовали ролик, рассказывающий о том, как прошли первые три концерта летнего тура с Journey: St. Louis, Missouri (July 6); Orlando, Florida (July 10) и Atlanta, Georgia (July 13).




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