22 июл 2024



DEF LEPPARD о туре



DEF LEPPARD опубликовали ролик, рассказывающий о том, как прошли первые три концерта летнего тура с Journey: St. Louis, Missouri (July 6); Orlando, Florida (July 10) и Atlanta, Georgia (July 13).







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