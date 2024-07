8 июл 2024



DEF LEPPARD открыли тур



Выступлением шестого июля на Busch Stadium, St. Louis, Missouri. DEF LEPPARD и JOURNEY открыли совместный североамериканский тур:



01. Rock! Rock! (Till You Drop)

02. Rocket

03. Foolin'

04. Armageddon It

05. Animal

06. Love Bites

07. Just Like 73

08. Comin' Under Fire

09. Too Late For Love

10. Die Hard The Hunter

11. Two Steps Behind

12. This Guitar

13. Bringin' On The Heartbreak

14. Switch 625

15. Rock Of Ages

16. Photograph

17. Hysteria

18. Pour Some Sugar On Me







+0 -0



просмотров: 281