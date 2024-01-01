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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Def Leppard

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8 июл 2024 : 		 DEF LEPPARD открыли тур

26 июн 2024 : 		 Новое видео DEF LEPPARD

25 июн 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Новый альбом на горизонте»

20 июн 2024 : 		 DEF LEPPARD о новом сингле

14 июн 2024 : 		 Новая песня DEF LEPPARD с участием TOM MORELLO

14 май 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый металл"»

24 апр 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD отметил юбилей "Pyromania"

14 апр 2024 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Что за Chuck из TESTAMENT?»

11 апр 2024 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Потеряв руку, я был уверен, что это конец»

21 мар 2024 : 		 Концертный релиз DEF LEPPARD выйдет весной

3 мар 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

3 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

29 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

25 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

24 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

23 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

20 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

15 янв 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я физически развитый гитарист благодаря тем артистам, которые оказали на меня влияние»

16 дек 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Австралии

21 ноя 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»

13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD
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|||| 8 июл 2024

DEF LEPPARD открыли тур



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Выступлением шестого июля на Busch Stadium, St. Louis, Missouri. DEF LEPPARD и JOURNEY открыли совместный североамериканский тур:

01. Rock! Rock! (Till You Drop)
02. Rocket
03. Foolin'
04. Armageddon It
05. Animal
06. Love Bites
07. Just Like 73
08. Comin' Under Fire
09. Too Late For Love
10. Die Hard The Hunter
11. Two Steps Behind
12. This Guitar
13. Bringin' On The Heartbreak
14. Switch 625
15. Rock Of Ages
16. Photograph
17. Hysteria
18. Pour Some Sugar On Me




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