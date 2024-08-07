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DEF LEPPARD в ЗСРнР



Участники DEF LEPPARD посетили Зал Славы Рок-н-Ролла в Кливленде, когда приехали в этот город в рамках совместного тура с JOURNEY — видео доступно ниже.







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