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Вокалист DEF LEPPARD: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя»



JOE ELLIOTT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он сохраняет свой голос:



«Правда в том, что чем старше вы становитесь, тем сложнее. Я состою в профсоюзе певцов, так что я согласен с каждым певцом, который говорит: «Да, я это проходил, проходил». Неважно, насколько вы гениальны, у вас будет плохой день, потому что пение — это не плотницкое дело. Вы не можете просто взять в руки инструмент, у вас COVID, но вы сможете сделать красивый шкаф, потому что сможете работать, если заболеете. Вы не можете петь или почти не можете говорить, даже если вы больны. Так что иногда вы заболеваете, и это влияет на ваш голос, но пока вы не больны, нет никаких оправданий, в зависимости от того, насколько сильно вы этого хотите. В этом и заключается разница.



Многие певцы рождаются с удивительным голосом, поэтому они не считают нужным стараться. И я это понимаю, потому что если бы я родился с великолепным голосом, то вряд ли бы стал так же стараться, но тот факт, что я не родился и мне пришлось его развивать, просто потому, что я этого хотел, я был готов работать. А Vivian [Campbell, гитарист DEF LEPPARD] был тем парнем, который привлек к сотрудничеству с Роджером Лавом. Роджер Лав — это тренер по вокалу из Лос-Анджелеса, который работал со всеми, от BEACH BOYS до Iggy Pop. Неважно, какой вы певец, он не учит вас петь, он учит вас не терять свой голос. Это ключевой момент. Так что вы учитесь петь определенным образом, защищая свой голос в определенных условиях.



Некоторые из величайших певцов в мире страдают из-за расписания. Когда мы выступали по шесть раз в неделю, и люди говорили: «Ты больше не можешь петь», они, наверное, были правы. В то время я не мог петь — это был правильный ответ, но шесть шоу за семь дней, когда ты играешь по два часа за вечер в тех регистрах, в которых я пою, довели меня до того, что я сказал: «Я больше не могу этого делать». Тогда я в один из своих редких приступов гнева сказал: «В следующем туре этого не будет. Я не буду выступать больше двух раз подряд». И в конце концов мы, просто благодаря расписанию, провели небольшой тур — один раз поем, следующий день отдых, и так подряд. И в конце тура я сказал: «Я больше никогда не буду петь так хорошо, если мы не будем придерживаться этого графика». И мы решили, что так и будем делать. Поэтому мы не даем столько концертов — у нас нет 200 концертов в год; в этом нет необходимости. Мы просто дали 25 концертов за три месяца, и это устраивает меня, честно признаюсь, как вокалиста, потому что я могу отдохнуть.



Не забывайте, что в DEF LEPPARD есть не только я. Мы поем — все [в группе], кроме Rick'a [Allen, барабанщик DEF LEPPARD]. Ему и так хватает забот со своей установкой. Так что все поют, особенно бэк-вокал. Чаще всего они исполняют высокие гармонии, но иногда их исполняю я, потому что я могу брать самые высокие ноты. Поэтому мне приходится брать на себя гармонию в некоторых частях песни. И, как говорится, бридж в «Animal», высокая гармония, которую исполняет Phil [Collen, гитарист DEF LEPPARD], на записи исполняю я. Потому что на записи ты можешь просто продолжать [делать] это, пока не добьешься нужного результата. Вживую же просто имеет смысл поменяться. Так что я беру высокую, а он — низкую. И мы часто так делаем. Мы сделали это в «Bringin' On The Heartbreak». Я беру высокую гармонию. Но чаще всего этим занимаются парни, им тоже нужен отдых, потому что мы много поем». Послушайте альбом DEF LEPPARD, если вы никогда его не слышали, и обратите внимание на то, как много там вокала. На самом деле, там больше пения, чем гитар, потому что мы так строим материал.



Так что забота о моем голосе — это просто здравый смысл. В 65 лет, когда мы вернулись после COVID, мы пришли к выводу: «Мы сможем продержаться 10 лет, если не убьем себя». Как мы видели ранее в этом туре, несколько человек сказали: «О, DEF LEPPARD, они явно используют подкладки» — кажется, это были Chris Holmes из W.A.S.P. и какой-то чувак [Chuck Billy] из TESTAMENT. На самом деле, приятели, нет, не используем. Мы на самом деле тренируемся. И может быть, те трое парней, которые, как вы думаете, имитируют весь бэк-вокал, на самом деле неплохо справляются со своей работой... Мы воспринимаем это как комплимент. Я не испытываю горечи по этому поводу. Я имею в виду, что они могут думать, что хотят, потому что это то, к чему они привыкли. 99 процентов групп, возможно, именно этим и занимаются. Я не знаю. Я не сужу о группах по тому, используют они сэмплы или нет. Я просто оцениваю их по тому, нравятся ли они мне. Если я приду на концерт группы, я буду первым, кто скажет: «Ага. Это точно не вживую». Там есть клавишник, неважно, и у него есть бэк-вокал. Но не мы. Это будет настоящим, пока не станет ужасным, и тогда мы остановимся. [Смеется]»







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