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Гитарист DEF LEPPARD обещает новый альбом



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Vivian Campbell в недавнем интервью рассказал о новом треке "Just Like 73":

«Мы все практически одного возраста, в пределах нескольких лет. И 1973 год был временем, когда мы все достигли музыкального совершеннолетия. Это было наше музыкальное пробуждение. Для меня это были Марк Болан и T. REX. Это также было начало эры "Зигги Стардаста". Я хочу сказать, что 73-й был исключительным годом для музыки. В тот год вышло несколько потрясающих альбомов. Это было прекрасное время для осознания магии музыки, и мы все так считаем, у нас у всех есть эта точка отсчёта в DEF LEPPARD, потому что мы все словно расцвели в ту эпоху музыки. И песня "Just Like 73" — это просто остроумная дань уважения той эпохе и тому времени в нашей жизни. Барабанный ритм песни, открывающий её, напоминает о The Glitter Band или что-то в этом роде. А всё остальное, например мощный вокал, типично для DEF LEPPARD. И это запоминающаяся песня, так что она отлично вписывается в альбом. Мы исполняем её вживую с самого первого дня. Можно сказать, что только определённое количество людей в зале знакомы с ней, но она узнаваема. Когда мы доходим до второго припева, люди уже начинают думать: "О да, началось". Так что она вписывается в общую картину.

Мы сейчас не хотим нагружать людей новой музыкой. Её очень трудно донести до людей. Нужно разработать стратегию, как, когда и где размещать новую музыку. Для нас это всего лишь одна новая песня в этом году, так что это н проблема. Мы выпустили её. Но мы понимаем, что существует тонкий баланс между новой музыкой, редкими вещами и масштабными хитами, которые знает большинство людей. Мы очень хорошо в этом разбираемся. У нас было много практики».

Когда ведущий отметил, что DEF LEPPARD, скорее всего, не планируют выпускать новый студийный альбом, исходя из того, что только что он сказал, музыкант пояснил:

«На самом деле планы по выпуску альбома есть. Песня "Just Like 73" осталась после работы над предыдущим альбомом 2022 года "Diamond Star Halos". Её просто не доделали несколько лет назад. К тому же у нас было много песен для "Diamond Star". И да, мы постоянно сочиняем музыку, и да, будет ещё один альбом».

Vivian поведал о том, что заставляет его и его коллег по группе DEF LEPPARD продолжать создавать новую музыку:

«Мы делаем это для себя. Мы выпускаем альбомы, записываем новую музыку и сочиняем новую музыку по эгоистичным причинам. Можно сказать, что мы обязаны это делать. Это поддерживает актуальность DEF LEPPARD. Даже если у нас нет никаких ожиданий, что получится хитовая песня или кто-то купит альбом, это бонус, если что-то из этого выйдет, но есть процент, ядро нашей аудитории, которое жаждет от нас новой музыки, и это здорово, мы это очень ценим, но мы делаем это ради себя. Мы — кучка эгоистичных паршивцев. Но это поддерживает актуальность. Мы не хотим быть просто ностальгирующим коллективом. И да, мы понимаем, что большинство людей, которые приходят на концерты DEF LEPPARD в наше время, хотят услышать "Animal", "Hysteria", "Rock Of Ages", "Photograph", "[Pour Some] Sugar [On Me]", все эти великие песни. Они приходят не для того, чтобы послушать "Just Like 73", но когда мы им её преподносим, они говорят: "О, хорошо. Да, это хорошо. Пойдёт". Нужно продолжать тренировать мышцы. Мы — творческие музыканты, именно так мы начинали, и именно так мы собираемся закончить. Так что это постоянное путешествие».




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