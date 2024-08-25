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*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
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Def Leppard

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Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE ROLLING STONES вместе взятые»



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Шестнадцать лет назад DEF LEPPARD объединились с Тейлор Свифт в программе CMT "Crossroads". В то время Тейлор была суперзвездой кантри-музыки, чьи песни только начинали становиться поп-хитами. В новом интервью газете Los Angeles Times фронтмен DEF LEPPARD JOE ELLIOTT вспомнил о работе с тогдашней 18-летней звездой. На вопрос о том, мог ли он в 2008 году предвидеть, чего достигнет Тейлор:

«Вряд ли кто-то мог это представить. Можно наблюдать это сейчас, и всё вроде бы понятно. Но если вспомнить 2008 год, то тогда не было ничего подобного тому, чего она добилась. Я знаю, что любой, кто был на концертах, когда приезжали THE BEATLES и THE ROLLING STONES, скажет: "Погодите-ка..." Но для людей, родившихся в этом веке или в 1990-х, это невиданное доселе явление — фактически более масштабное, чем THE BEATLES и THE STONES вместе взятые, по крайней мере, в коммерческом плане. Количество билетов, которые продаются на её концерты, просто колоссальное. Но я всегда знал, что она станет крутой. И несмотря на все трудности, через которые ей пришлось пройти, на людей, которые пытались поставить ей подножку на определённых этапах её карьеры, она всё преодолела. Она — фантастический пример для подражания для целого поколения молодёжи».

Во время интервью Los Angeles Times он был одет в чёрную футболку Тейлор Свифт — он купил её на концерте тура "Eras" в Дублине, где он познакомил свою восьмилетнюю дочь с поп-звездой:

«Это был волшебный момент, и я навсегда останусь благодарен Тейлор за то, что на пару дней она помогла папе выглядеть круто».




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25 авг 2024
Damien
У Тейлор отличные песни, молодец девчонка!
25 авг 2024
kircore
Сильное заявление, конечно, но то, что она лучше Роленгстоунз - это факт. Что вообще может быть хуже Роллинг Стоунз. Разве что Мешуггах, Креатор, Слеер или Бевераст.
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