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DEF LEPPARD о создании "Pyromania"



Участники DEF LEPPARD Phil Collen и Rick Savage были гостями журнала Rock Candy и, в частности, рассказали о создании культового альбома "Pyromania":



«Наш продюсер Mutt Lange сказал мне: «Да, вы хорошая рок-группа. Но если вы хотите стать великими...», — говорит Collen. LEPPARD провели большую часть 1982 года, кропотливо создавая песни для «Pyromania».



«Мы знали, что этот проект будет долгим, потому что мы стремились развить идеи риффов в песни, которые выходили бы за рамки металлического братства», — объясняет Savage.



«Я помню, как кто-то из звукозаписывающей компании спросил Mutt'a, почему альбом так долго записывается», — вспоминает Collen. «Он ответил: «Чтобы вы говорили о нем через 40 лет». Он не ошибся».



На 10 страницах Rock Candy раскрывает всю историю создания «Pyromania» с такой степенью детализации, которая приведет в восторг поклонников группы и даст всем читателям беспрецедентный взгляд на настоящую классику рока.



«Никогда не знаешь, насколько хорошо публике зайдет альбом», — говорит Savage. «Но я был на 100 процентов уверен, что мы создали правильную пластинку».











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