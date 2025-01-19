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*EXODUS меняют нового на старого 54
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Def Leppard

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DEF LEPPARD о создании "Pyromania"



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Участники DEF LEPPARD Phil Collen и Rick Savage были гостями журнала Rock Candy и, в частности, рассказали о создании культового альбома "Pyromania":

«Наш продюсер Mutt Lange сказал мне: «Да, вы хорошая рок-группа. Но если вы хотите стать великими...», — говорит Collen. LEPPARD провели большую часть 1982 года, кропотливо создавая песни для «Pyromania».

«Мы знали, что этот проект будет долгим, потому что мы стремились развить идеи риффов в песни, которые выходили бы за рамки металлического братства», — объясняет Savage.

«Я помню, как кто-то из звукозаписывающей компании спросил Mutt'a, почему альбом так долго записывается», — вспоминает Collen. «Он ответил: «Чтобы вы говорили о нем через 40 лет». Он не ошибся».

На 10 страницах Rock Candy раскрывает всю историю создания «Pyromania» с такой степенью детализации, которая приведет в восторг поклонников группы и даст всем читателям беспрецедентный взгляд на настоящую классику рока.

«Никогда не знаешь, насколько хорошо публике зайдет альбом», — говорит Savage. «Но я был на 100 процентов уверен, что мы создали правильную пластинку».






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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19 янв 2025
YNWA
Без базара, альбом крутой!
Следующий они полировали ещё дольше)
Like!1
19 янв 2025
Damien
YNWA, абсолютно согласен: и "Пиромания", и "Истерия" - альбомы высочайшего класса и уровня эмоционального воздействия, рассчитанные на саму.ю широкую аудиторию.

Так, из собственного опыта, вспоминаю, как с магнитофоном, в котором раз за разом играла кассета с "Hysteria", я в то время день за днем летом в одном подмосковном пансионате катал на лодке разных знакомых девиц приятной наружности, которым этот альбом нравился чрезвычайно - весьма позитивный и вдохновляющий опыт, скажу я вам!
Like!1
19 янв 2025
Starbreaker
Самая крутая пластинка Леппардов это, конечно же, High n Dry)
19 янв 2025
Damien
Starbreaker, она уж точно самая тяжелая и скоростная)
19 янв 2025
Starbreaker
Damien, "самая тяжелая и скоростная" это уж скорее дебютник тогда.
На High n Dry эсидиси, а не скорость и митал.
19 янв 2025
g
gravitgroove
Наверное, как коммерческий хард-рок эта пластинка хороша. "Photograph" - хит, все дела, но на "Hysteria" больше таких песен и звучание, которое можно было назвать квинтэссенцией 80-х в одной пластинке, а в "Pyromania" все еще проскальзывает звук 70-х и много схожестей с вещами типа LZ, T-Rex и т д.

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