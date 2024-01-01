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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Exodus

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26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

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2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

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24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации

20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

2 сен 2023 : 		 Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM

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28 июн 2023 : 		 Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом

20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

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|||| 26 июл 2024

RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»



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RICK HUNOLT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о последних пяти альбомах EXODUS:

«О, чувак, что я о них думаю? Я думаю, что они чертовски тяжелые. Я считаю, что [гитарист EXODUS] Gary Holt — один из лучших авторов песен во всем трэш-металле, без сомнения. Он — зверь; просто ЗВЕРИЩЕ. Скажу, что я был несколько разочарован, когда он ушел в SLAYER. Это точно. Но в конечном итоге это принесло EXODUS много пользы. У них появилось гораздо больше фанатов, ля-ля-ля. Но в любом случае, отвечая на ваш вопрос, я люблю их материал. [Последний альбом EXODUS] «Persona Non Grata» просто потрясающий. Музыка просто шикарна!»




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