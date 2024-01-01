26 июл 2024



RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»



RICK HUNOLT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что он думает о последних пяти альбомах EXODUS:



«О, чувак, что я о них думаю? Я думаю, что они чертовски тяжелые. Я считаю, что [гитарист EXODUS] Gary Holt — один из лучших авторов песен во всем трэш-металле, без сомнения. Он — зверь; просто ЗВЕРИЩЕ. Скажу, что я был несколько разочарован, когда он ушел в SLAYER. Это точно. Но в конечном итоге это принесло EXODUS много пользы. У них появилось гораздо больше фанатов, ля-ля-ля. Но в любом случае, отвечая на ваш вопрос, я люблю их материал. [Последний альбом EXODUS] «Persona Non Grata» просто потрясающий. Музыка просто шикарна!»







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