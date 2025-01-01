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Exodus

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ROB DUKES о возвращении в EXODUS: «Сам очумел!»



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Rob Dukes в недавнем интервью для Mark Strigl'a ответил на вопрос, как он опять оказался в EXODUS:

«Всё произошло так: Мне позвонили Lee [Altus, гитарист EXODUS] и Gary [Holt, гитарист EXODUS], и Tom [Hunting, барабанщик EXODUS], и все они поговорили со мной по отдельности, чтобы понять как обстоят мои дела. А потом они попросили меня вновь стать членом группы, и я ответил: «Конечно».

Я не собираюсь обсуждать причины почему они поступили так, как поступили [в отношении расставания с Zetro] — об этом должны говорить они сами, потому что я понятия не имею. То есть, я вроде как знаю, но это не мое дело. Так что пусть сами разбираются.

Я был удивлен не меньше вашего, чувак! Когда мне позвонили... Мы с Gary не так часто общались, но с Tom'ом мы разговариваем постоянно. А с Lee мы регулярно болтаем о хоккее и устраиваем друг другу разнос — я болею за «Рейнджерс», он за «Флайерс», — так что мы всегда на связи, особенно во время хоккейного сезона. А потом, как я уже сказал, предложение вдруг возникло из ниоткуда для меня самого. Я взял денек на размышление и решил: «Да, хорошо, у меня всё получится». Потому что теперь мне придется отложить свою жизнь, жизнь, которую я строил последние 10 лет как автостроитель и сварщик. Но я поговорил с людьми, на которых работаю, и с теми, с кем работаю, объяснил им ситуацию, и все они сказали: «Да, давай, действуй! Ты живешь только один раз». А я такой: «Да, круто. Именно в таком ключе я об этом и думал». Так что ситуация разрулилась, чувак. И все в восторге и счастливы!»

Что касается сроков выхода нового студийного альбома EXODUS, Dukes сказал:

«Через пару недель я отправлюсь [в район залива Сан-Франциско] и начну записывать вокал для новой пластинки. У них есть целая куча написанных песен. В основном, сейчас они работают над композицией, барабанами и прочим. Я снова вроде как чертов новичок в группе, так что я не в курсе всех событий. Я просто знаю, что буду там в первую неделю марта, а потом, возможно, задержусь на какое-то время».

Когда ведущий отметил, что в недавнем интервью Gary Holt сказал, что следующий альбом EXODUS, скорее всего, выйдет не раньше 2026 года, Rob прокомментировал:

«Я не знаю. У меня нет такой информации. Как я уже сказал, я снова чертов новичок. Они просто спросили меня: «Эй, ты можешь сделать это, вот это и то?». И я ответил: «Да, справлюсь». Сейчас я потратил некоторое количество времени на доведение проектов, над которыми корпел, машин, над которыми работал, до финиша или хотя бы до приличной остановки. Пришлось хорошенько потанцевать со всеми прошлыми обязательствами здесь в Аризоне, так сказать, утрясти все моменты моей обычной жизни перед тем, как я возьму длительный отпуск и отправлюсь в Сан-Франциско.

Мне нравится петь в группе, чувак! Мне нравится тусоваться с этими ребятами. Это просто весело. Это было весело в прошлом и весело быть частью этого коллектива вновь. И я рад, что они попросили меня вернуться».

Говоря о музыкальном направлении нового материала EXODUS, Rob сказал:

«Я слышал несколько треков, и они реально очень быстрые. Это чертов трэш-метал, и это точно звучит, как EXODUS. Я лишь слышал кусочки и фрагменты. Вообще-то, я ездил в Сан-Франциско две или три недели назад и присутствовал на сессии сочинения с Gary и Tom'ом. И это было потрясающе, чувак. Я такой: «Черт возьми, круто! Это как раз то, на чём мы остановились пятнадцать лет назад».




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