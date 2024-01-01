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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 32
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
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Exodus

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2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации

20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

2 сен 2023 : 		 Лидер EXODUS о переходе с NUCLEAR BLAST на NAPALM

21 июл 2023 : 		 Гитарист EXODUS мечтает о сольнике

28 июн 2023 : 		 Гитарист EXODUS обещает тяжёлый альбом

20 июн 2023 : 		 EXODUS на NAPALM RECORDS

24 мар 2023 : 		 Гитарист EXODUS/SLAYER готовит мемуары

13 фев 2023 : 		 Испытывали ли участники EXODUS неловкость, что забрали вокалиста LEGACY?

9 фев 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Сочинять риффы? Легко!»

6 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS: «DAVE LOMBARDO вдвойне крут!»

2 фев 2023 : 		 TOM HUNTING выпустил новое видео

14 янв 2023 : 		 Барабанщик EXODUS — о JUDAS PRIEST

26 дек 2022 : 		 Фронтмен EXODUS заявил, что его голос — имитация Бона Скотта

12 дек 2022 : 		 Почему EXODUS не стали популярными?

24 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EXODUS
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Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания



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British Disaster: The Battle Of '89 - Live At The Astoria, концертный альбом группы EXODUS, доступен для прослушивания ниже.

EXODUS - British Disaster: The Battle Of '89 - Live At The Astoria Album Out Now; Full Audio Stream + "Piranha" Visualizer




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