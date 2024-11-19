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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 30
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Exodus

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MAX CAVALERA присоединился к EXODUS



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MAX CAVALERA присоединился к EXODUS в рамках выступления в круизе Headbangers Boat и исполнил композицию EXODUS "Piranha".




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19 ноя 2024
balamut75
У сепы эта песня(кавер) круче звучит.
Like!1
19 ноя 2024
гладиатор
balamut75, в смысле круче оригинала или исполнения самими Exodus, или же круче изжопной телефонной съемки?

просмотров: 303

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