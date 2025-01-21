20 янв 2025



Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»



ROB DUKES опубликовал небольшое видео, в котором обратился к поклонникам:



«Как у вас дела? С вами говорит Rob Dukes. Да, я вернулся. Я хотел сказать спасибо всем фанатам за поддержку. Я с нетерпением жду момента, когда смогу снова играть металл с ребятами и увидеть всех вас, фанаты по всему миру. Так что, да, чувачки. Металл. Скоро увидимся!»





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