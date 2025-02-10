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Exodus

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10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

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15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

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30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

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24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

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27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

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25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

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2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания
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Лидер EXODUS об уходе бывшего



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Gary Holt ответил на вопрос поклонника, почему на этот раз Steve "Zetro" Souza покинул состав EXODUS:

«Если бы я рассказал вам, вы бы поняли. У меня нет желания говорить о нем плохо. Это брак, быть в группе. За закрытыми дверями брак окончательно распался».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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10 фев 2025
N
Nepalcev
Застукали за дрочкой???
10 фев 2025
IJzerklompje
Известно, что Зетро за Трампа топит, а Холт+Ханольт - резко против. Может, на этой почве рассорились? До этого они, кстати, кичились, что в группе у них всё равно все друзья и царит идиллия. А я, долбоёб, верил в это, ха.
Like!1
10 фев 2025
Kliops144
IJzerklompje, интересная версия, звучит правдоподобно, особенно учитывая, какую тряску в определенных кругах вызвала победа Трампа.
10 фев 2025
J
Jack of Diamonds
IJzerklompje, пусть пример с Journey берут
10 фев 2025
g
gravitgroove
Просто Суза повседневно заговорил тем же голосом, что он использует у микрофонной стойки - это любую семью разрушит.
Like!2

просмотров: 729

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