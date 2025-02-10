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Лидер EXODUS об уходе бывшего



Gary Holt ответил на вопрос поклонника, почему на этот раз Steve "Zetro" Souza покинул состав EXODUS:



«Если бы я рассказал вам, вы бы поняли. У меня нет желания говорить о нем плохо. Это брак, быть в группе. За закрытыми дверями брак окончательно распался».







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