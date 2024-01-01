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Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е



TOM HUNTING в подкасте "Appetite for Distortion" ответил на вопрос, видел ли он GUNS N' ROSES на сцене и есть ли у него какая-то с ними связь:



«Я видел GUNS N' ROSES вместе с AEROSMITH. Они были в туре, и это было в 80-х, может быть, в конце 80-х. Они были великолепны. Тогда у них еще был Steven Adler на барабанах. Они были в какой-то степени беспорядочными и в то же время отличными. Они играли отлично. Это был такой сырой, неистовый рок-н-ролл. AEROSMITH в то время были более прилизанными и отшлифованными. В тот момент у меня возникло ощущение, что GUNS N' ROSES живут той же жизнью, что и AEROSMITH, только за 10 лет до этого, в то время как тогда AEROSMITH уже перешли к более чистой, отполированной, менее наркотической жизни. И я видел это на сцене. Не то чтобы обе группы не были великими.



Что касается связи с GUNS N' ROSES. У меня ее нет. Я видел их тогда [в конце 80-х], и я видел их... Однажды они играли на Hellfest [во Франции], или, по крайней мере, там был Axl, но с тех пор я не видел выступлений GUNS N' ROSES. У меня нет с ними никаких связей — кроме того, что я знаю, что Slash [гитарист GUNS N' ROSES] разбирается в трэше, ему нравится трэш-музыка, ему нравятся жесткие, более тяжелые группы и тому подобное. Он просто феноменальный человек. Он один из тех гитаристов, которых вы сразу узнаете, когда его слышите. Они могут просто выйти, взять пару нот, и ты понимаешь, что это они».







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