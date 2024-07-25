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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Exodus

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Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»



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В недавней беседе JACK'а GIBSON'а спросили, что бы он посоветовал музыкантам, которые только начинают свою карьеру, а также тем музыкантам, которые, возможно, немного разочаровались в профессии к этому моменту. Он ответил:

«Я не знаю, что сказать молодым музыкантам сегодня, потому что я сам разочарован в профессии. И дело не в том, что я просто разочарован, а в том, что музыкального бизнеса больше нет.

Когда я был молод, был путь, были шаги, которые нужно было пройти. Ты собирал свою группу, записывал музыку, начинал искать концерты, и если ты мог привлечь людей на свои выступления, то следующим шагом было то, что люди с лейблов проявляли интерес. Затем нужно было собрать промо-пакет, чтобы отдать его тем лейблам, которые тобой заинтересовались. Затем вы пытались подписать контракт, а потом пытались делать записи и продавать их. И всех этих шагов больше не существует. Теперь нужно просто создать группу и всё - или даже не создавать ее. Давайте просто вирусно раскрутимся. Я не знаю, как это сделать. Не спрашивайте меня, как, б$$$ь, это сделать. Мне уже за пятьдесят. Я не знаю, вообще ничего о раскрутке. Для меня это абсолютная загадка. Я не знаю, как сейчас становятся популярными те или иные вещи, кроме как благодаря чистой удаче. Так что я не знаю.

Здесь, в Нэшвилле [где я сейчас живу], молодые музыканты постоянно спрашивают меня об этом. И я чувствую себя придурком, когда отвечаю, потому что говорю: «Ребята, я не знаю». Я понятия не имею, как нынче обстоят дела. Те группы, которые действительно популярны, я не понимаю, почему они популярны. И я не говорю, что они плохие, просто я не знаю, почему именно эти группы выделяются на фоне остальных. Для меня все они звучат одинаково. Наверное, это потому, что я просто стар. Но я не знаю, что кому-то посоветовать»

Когда интервьюер заметил, что сейчас «мы живем в другое время», Jack согласился:

«Нет никакого бизнеса. Как только они начали раздавать музыку бесплатно, бизнеса не стало. Мы не зарабатываем на продаже пластинок совершенно ни хрена. Если мы не поедем в тур продавать футболки, мы не заработаем денег. Я продавец футболок. Я не музыкант. Я буквально странствующий продавец всякой всячины. Вот чем мы теперь занимаемся. Мы играем музыку, чтобы заманить людей в магазин и продать им наши гребаные вещи с напечатанным на них логотипом. В этом весь бизнес. Если ты не можешь заполнить зал, если 50 000 экземпляров не разошлись по интернету, то с тобой не хотят разговаривать. И в любой день мы все потеряем работу из-за этих гребаных роботов. Как только ИИ поймет, как на самом деле делать музыку, которая нравится людям, они не будут платить нам вообще ни за что».




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25 июл 2024
olly71
ИИ уже сегодня пишет и исполняет довольно не плохую музыку вполне конкурентную с человеком и снимает не плохие фильмы . А что будет при таком развитии через 5 и тем более 10 лет ? Действительно люди музыканты и люди актёры будут не нужны ведь они устают и они стареют а ИИ нет.
25 июл 2024
for example
olly71, да какая там музыка? Да будь это хоть трижды удачная компиляция уже созданного, там никогда не будет страсти, искры и угара.
25 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Музыкального бизнеса не существует, и это просто заебись, потому что все меньшее число продукта продавцов футболок разбавит результат настоящего творчества. И с нейросетями то же самое, с ними еще быстрее псевдотворцы оставят инструменты.

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