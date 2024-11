сегодня



MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS



11-летняя индийская гитаристка Maya Neelakantan, которая прославилась благодаря "вирусному" прослушиванию на передаче "America's Got Talent", присоединилась на сцене к EXODUS в рамках концерта четвертого ноября в House Of Blues in Orlando и исполнила композицию "Brain Dead".







+0 -0



просмотров: 25