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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*BRUCE KULICK не понимает 14
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
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Exodus

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15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации

20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

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MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS



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11-летняя индийская гитаристка Maya Neelakantan, которая прославилась благодаря "вирусному" прослушиванию на передаче "America's Got Talent", присоединилась на сцене к EXODUS в рамках концерта четвертого ноября в House Of Blues in Orlando и исполнила композицию "Brain Dead".




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