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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 27
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 11
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Exodus

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4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

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7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

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25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

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10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

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20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году

18 окт 2023 : 		 EXODUS обещают сыграть редкое

29 сен 2023 : 		 Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы»

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|||| сегодня

Кавер-версия AC/DC от EXODUS



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EXODUS представили собственную версию композиции AC/DC "Beating Around The Bush", которая была записана в рамках работ над альбомом "Persona Non Grata"




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