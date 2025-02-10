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*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Exodus

*



10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

20 янв 2025 : 		 Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»

15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания
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Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»



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Steve "Zetro" Souza высказался о недавнем уходе из EXODUS в разделе комментариев под постом в Instagram, намекающим на то, что он участвует в написании текстов для следующего альбома TESTAMENT.

Когда один из подписчиков Zetro написал: «Нам нужно заявление, почему ты снова покинул EXODUS», певец ответил: «На самом деле никакого заявления нет, меня просто освободили, если вы прочитаете официальное заявление [группы], то там говорится, что EXODUS расстались, а не Zetro ушел!».

После того как другой подписчик спросил: «Почему ты ушел из EXODUS?», Zetro ещё раз ответил: «Я не уходил, меня уволили! EXODUS расстались с Zetro».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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10 фев 2025
ElectricRetard
Да просто Холт посмотрел на пример Керри Кинга, и подумал, что раз кумир сменил (уебищного) вокалиста на пиздатого, то чем он хуже?
10 фев 2025
rassol
ElectricRetard, арайя в сто раз лучше свиньи. В тысячу. В миллион.
Like!5
10 фев 2025
ElectricRetard
rassol, для меня нет, так что останусь при своем. Свинья чуть лучше, но на уровне что тонна говна лучше, чем полторы тонны поноса.
  Dislike!1
10 фев 2025
g
gravitgroove
Пусть теперь мультики озвучивает в Warner Bros: может сразу и Duffy, и Bugs Bunny и Porky.
Like!2
10 фев 2025
m
matthew3833
В старом интервью для Loudwire Холт рассказал, что как раз после второго ухода, Соуза выключил телефон и слился, т.е. с ним никак не могли связаться. Обратка прилетела получается.
10 фев 2025
P
Papa
Tempo мой любимый альбом. Каждая песня ахи вздохи и во многом благодаря вокалу Сузы
Like!1

просмотров: 867

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