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Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»



Steve "Zetro" Souza высказался о недавнем уходе из EXODUS в разделе комментариев под постом в Instagram, намекающим на то, что он участвует в написании текстов для следующего альбома TESTAMENT.



Когда один из подписчиков Zetro написал: «Нам нужно заявление, почему ты снова покинул EXODUS», певец ответил: «На самом деле никакого заявления нет, меня просто освободили, если вы прочитаете официальное заявление [группы], то там говорится, что EXODUS расстались, а не Zetro ушел!».



После того как другой подписчик спросил: «Почему ты ушел из EXODUS?», Zetro ещё раз ответил: «Я не уходил, меня уволили! EXODUS расстались с Zetro».





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