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Барабанщик EXODUS о здоровье



В рамках недавнего интервью у TOM'a HUNTING'a спросили, как дела у него со здоровьем (спустя три года после успешной тотальной гастрэктомии во время борьбы с плоскоклеточной карциномой):



«У меня все хорошо, все отлично. И со здоровьем, и с раком, и со всем остальным, да. Все хорошо. Меня часто сканируют, но врачи ничего не видят на снимках. Так что я просто выхожу в мир и живу своей жизнью».







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