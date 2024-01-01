27 окт 2024



У EXODUS есть зародыши



Tom Hunting в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идет работа над новым материалом:



«Музыка собирается очень быстро, и это потрясающе. Мы работали в марте, апреле и немного в мае и создали основу для нескольких песен, правда, перевернули несколько битов в некоторых песнях. Такое иногда случается. Так что у меня есть с чем работать. После этого тура [осенью 2024 года] мы займемся обработкой. Возможно, мы соберемся в моей студии здесь, я нахожусь в Северной Калифорнии. Да, возможно, мы будем работать до конца декабря, а затем в январе. Так что у нас будет два месяца. И у нас уже есть зачатки кучи отличных песен».







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