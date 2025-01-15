15 янв 2025



EXODUS меняют нового на старого



EXODUS опубликовали следующее сообщение:



«Внимание! Мы расстались с Steve'ом 'Zetro' Souza и благодарим его за все годы, проведенные в составе коллектива и ту убойную музыку, которую мы с ним выпустили. Мы желаем ему в будущем только успехов в любых начинаниях.



И пожалуйста, помогите нам достойно встретить нового участника у микрофона — Rob Dukes! Мы безумно рады, что он возвращается и с нетерпением ждем момента, когда будем крушить всех и вся.



Начинается новая глава, новая пластинка увидит свет так, как и было запланировано, и "избиения будут продолжены".



Скоро увидимся, EXODUS!»











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