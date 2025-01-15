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Exodus

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|||| 15 янв 2025

EXODUS меняют нового на старого



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EXODUS опубликовали следующее сообщение:

«Внимание! Мы расстались с Steve'ом 'Zetro' Souza и благодарим его за все годы, проведенные в составе коллектива и ту убойную музыку, которую мы с ним выпустили. Мы желаем ему в будущем только успехов в любых начинаниях.

И пожалуйста, помогите нам достойно встретить нового участника у микрофона — Rob Dukes! Мы безумно рады, что он возвращается и с нетерпением ждем момента, когда будем крушить всех и вся.

Начинается новая глава, новая пластинка увидит свет так, как и было запланировано, и "избиения будут продолжены".

Скоро увидимся, EXODUS!»






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15 янв 2025
gravitgroove
Поздравляю каждого, кто ждал сей вести!
15 янв 2025
W
Wreck71
Печалька, снова певца на оруна сменяли
Like!2  Dislike!1
15 янв 2025
M
Mateas89
Wreck71, это Суза-то певец?)) Заявление уровня "Мастейн - крутой вокалист" или "Винс Нил умеет петь")))
15 янв 2025
грозакоммунистов
Ебанутся деревья гнутся. Вот это новость. Вроде не 1 апреля.
А подробности?

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