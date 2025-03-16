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Exodus

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Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»



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GARY HOLT в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом:

«Мы находимся в студии уже две недели. В настоящее время Tom [Hunting, барабанщик EXODUS] заканчивает работу над барабанами.

Мы поставили перед собой амбициозную цель на этой записи. Мы записываем два альбома уже сейчас. Нам не хватает пары песен, чтобы достичь нашей общей цели — записать два альбома сокрушительного материала. Без филлера. Мы решили, что если у нас есть песни, давайте их запишем. А когда придет время выпускать продолжение, оно уже будет готово, оно будет в кармане. К тому времени, как мы доберемся до этого момента, у меня уже будет новый материал, который нужно будет включить в альбом: «О, это так здорово». Но тогда мы отправляемся в студию на две недели, а не на два месяца».

На вопрос ведущего, означает ли это, что EXODUS выпустят первый новый альбом, когда он будет готов, и подождут некоторое время, прежде чем выпускать второй, Holt сказал:

«Да, мы будем держать [второй новый альбом] в запасе, готовым к выходу, и у нас не будет никакого простоя. Мы не становимся моложе. Мы можем поработать еще немного, пока есть возможность».

Что касается того, когда первый новый LP EXODUS может увидеть свет, Gary сказал:

«Мы рассчитываем на весенний релиз следующего года — конец зимы/весна. Мы надеялись сделать это в этом году, выпустить его в этом году, но нам пришлось бы торопиться. А так как мы пытаемся записать 20-22 песни, и нам нужно было время, в конце концов, оно того стоит. И этот материал охренительно хорош.

Мы однозначно очень трудолюбивы. Мы не боимся рвать задницу. И это сэкономит нам немного работы в будущем. В перерыве между альбомами мы сможем немного расслабиться. Может быть, я наконец-то смогу поехать в отпуск. У меня его никогда не было!»




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16 мар 2025
father
Лидер EXODUS: «Мы не боимся в задницу»
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просмотров: 173

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