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Видео полного выступления EXODUS



Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось 19 ноября в Phoenix Concert Theatre, доступно для просмотра ниже:



"The Last Act of Defiance"

"Blood In, Blood Out"

"Fabulous Disaster"

"And Then There Were None"

"Body Harvest"

"Prescribing Horror"

"The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)"

"Brain Dead"

"Deathamphetamine"

"Blacklist"

"Metal Command"

"War Is My Shepherd"

"The Toxic Waltz"

"Strike of the Beast"







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