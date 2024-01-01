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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
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Exodus

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19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

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24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

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25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации

20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур

19 окт 2023 : 		 Новый альбом EXODUS выйдет в 2024 году
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Видео полного выступления EXODUS



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Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось 19 ноября в Phoenix Concert Theatre, доступно для просмотра ниже:

"The Last Act of Defiance"
"Blood In, Blood Out"
"Fabulous Disaster"
"And Then There Were None"
"Body Harvest"
"Prescribing Horror"
"The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)"
"Brain Dead"
"Deathamphetamine"
"Blacklist"
"Metal Command"
"War Is My Shepherd"
"The Toxic Waltz"
"Strike of the Beast"

EXODUS - Fan-Filmed Video Of Entire Toronto Show Available




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