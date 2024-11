сегодня



Гитарист EXODUS о своих мемуарах



Gary Holt в недавнем интервью TribLIVE рассказал о том, в каком состоянии находятся его книга "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way", релиз которой намечен на следующий год:



«Я давно думал о том, чтобы написать книгу. Просто моя карьера развивалась совсем иначе. В большинстве рок-книг речь идёт о начале карьеры, массовом успехе, злоупотреблении наркотиками и алкоголизме, падении по спирали, а затем искуплении. Со мной всё было по-другому. У меня был умеренный успех, полный уход из музыки, наркотическая зависимость, а затем искупление. Сейчас всё очень близко к завершению. Я прочитал последнюю версию. Пару раз я плакал. Пару раз я вздрогнул, потому что там есть очень кринжовые вещи. И это заставило меня смеяться. Это смех, слёзы, напряжение, как в любом хорошем фильме. Это всё, о чём только можно желать».



На вопрос, были ли какие-либо истории, которые он решил не рассказывать в книге, Holt ответил:



«Я опустил всё, что могло бы вызвать ужас у многих людей, которых я знаю, потому что если бы я превратил книгу в откровенную биографию... я знаю о всех скелетах в шкафу в истории трэш-металла. Я мог бы разоблачить всех и вся. Но тогда никто больше не послплетничает со мной в будущем, потому что Gary — болтун, и он недавно просто поделился этим со всем миром в своей книге. Я усиленно сдираю лично с себя все слои, как и всегда. Но я в значительной степени защищаю невинных. Я не вдаюсь в подробности о чужих делах. Пусть они пишут об этом уже в своих книгах. И это будет их собственное решение, хотят ли они делиться чем-то из сокровенного. И каждый раз, когда повествование касалось участников EXODUS, я обсуждал это с ними. Некоторые вещи не являются секретом — употребление наркотиков и всё такое. Но я опустил кучу вещей, которые в теории могли бы стать самыми захватывающими главами на Земле, но они могли бы повредить людям, которые мне дороги. А вот самому себе я не против нанести вред, потому что это моя история».







+0 -1



просмотров: 132