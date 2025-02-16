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Новый альбом EXODUS в 2026



Гитарист EXODUS Gary Holt в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать от группы новый материал:



«В следующем году. Мы собирались выпустить его этой осенью, но нам нужно было больше времени для написания песен. Так что мы отправимся в студию всего через пару недель, но к тому времени, как мы закончим запись, нам нужно будет смикшировать и сдать ее еще в течение двух, а это уже слишком поспешно.



Мы просто работаем. Альбом будет готов тогда, когда он будет готов. Мы не собираемся торопиться. Последний альбом был чертовски феноменальным. Поэтому я всегда стараюсь превзойти предыдущий, и этот должен быть охренительно хорош или даже лучше, чем «Persona», который я ставлю на второе место - это мой второй любимый альбом EXODUS после [дебютного 1985 года] «Bonded By Blood»»







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