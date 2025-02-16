Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 229
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*Новый альбом SAOR доступен для прослушивания 16
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 14
*GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутыл... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 229
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
[= ||| все новости группы



*

Exodus

*



16 фев 2025 : 		 Новый альбом EXODUS в 2026

10 фев 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе бывшего

10 фев 2025 : 		 Бывший из EXODUS: «Это не я ушОл, это меня ушлИ!»

20 янв 2025 : 		 Вокалист EXODUS обещает "мИтолл!»

15 янв 2025 : 		 EXODUS меняют нового на старого

15 янв 2025 : 		 Новая фигурка гитариста EXODUS

9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом EXODUS в 2026



zoom
Гитарист EXODUS Gary Holt в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать от группы новый материал:

«В следующем году. Мы собирались выпустить его этой осенью, но нам нужно было больше времени для написания песен. Так что мы отправимся в студию всего через пару недель, но к тому времени, как мы закончим запись, нам нужно будет смикшировать и сдать ее еще в течение двух, а это уже слишком поспешно.

Мы просто работаем. Альбом будет готов тогда, когда он будет готов. Мы не собираемся торопиться. Последний альбом был чертовски феноменальным. Поэтому я всегда стараюсь превзойти предыдущий, и этот должен быть охренительно хорош или даже лучше, чем «Persona», который я ставлю на второе место - это мой второй любимый альбом EXODUS после [дебютного 1985 года] «Bonded By Blood»»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
Новый альбом EXODUS только после нового альбома SLAYER

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом