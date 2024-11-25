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*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
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Exodus

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25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации

20 ноя 2023 : 		 EXODUS исполнили 'Impact Is Imminent'

19 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о подкладках

18 ноя 2023 : 		 EXODUS открыли тур
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|||| 25 ноя 2024

Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a



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Hachette Books сообщили о том, что мемуары Gary Holt'a, получившие название "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way", будут выпущены восьмого апреля. Вступительные слова к книге написал бывший гитарист EXODUS Kirk Hammett, в которых Holt подробно описывает свою «полную разрушений» жизнь и зарождение трэш-металл сцены от района залива Сан-Франциско до ее мирового господства.

EXODUS / SLAYER Guitarist GARY HOLT's Autobiography - A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way - Due In Spring 2025; Pre-Orders Available Now




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25 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Что-то у меня в голове не укладывается то, что манерный, почти гламурный Хэмметт был основателем Exodus)

просмотров: 174

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