25 ноя 2024



Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a



Hachette Books сообщили о том, что мемуары Gary Holt'a, получившие название "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way", будут выпущены восьмого апреля. Вступительные слова к книге написал бывший гитарист EXODUS Kirk Hammett, в которых Holt подробно описывает свою «полную разрушений» жизнь и зарождение трэш-металл сцены от района залива Сан-Франциско до ее мирового господства.







