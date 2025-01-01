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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 54
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
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*

Exodus

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9 янв 2025 : 		 EXODUS приступают к работе

11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS
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|||| сегодня

EXODUS приступают к работе



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EXODUS готовятся отправится в студию для записи нового материала. Они опубликовали фотографию с активных совместных репетиций и подписали ее:

«Лагерь джемов стартовал! Tom и Gary усиленно пилят риффы для новой пластинки. Дерьмо льется быстрее горной речки!»






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