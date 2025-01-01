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EXODUS приступают к работе



EXODUS готовятся отправится в студию для записи нового материала. Они опубликовали фотографию с активных совместных репетиций и подписали ее:



«Лагерь джемов стартовал! Tom и Gary усиленно пилят риффы для новой пластинки. Дерьмо льется быстрее горной речки!»











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