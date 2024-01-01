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EXODUS начнут запись в 2025



Gary Holt в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом:



«Ну, я как раз сейчас занимаюсь сочинением нового альбома. Мы собирались пойти в студию через неделю, но нам нужно больше времени. Мы еще не готовы. И если бы мы поторопились, это было бы огромной ошибкой. К сожалению, из-за гастрольных обязательств ближайшая возможность попасть в студию и сделать все как следует - это начало следующего года. Так что мы отодвигаем сроки, но это того стоит, потому что песни получаются очень хорошими. Я очень доволен. Вещи тяжелые.



На последнем альбоме у нас было полно времени из-за пандемии, и результаты этого процесса налицо, и последовать за "Persona Non Grata" с поспешным релизом было бы самой глупой затеей, которую мы могли бы сделать. Но работа идет - идет очень хорошо. На самом деле, у меня есть 10 песен, над которыми я работаю. У Lee [Altus, гитарист EXODUS] есть кое-какой материал, и дальше мы будем действовать по ситуации».



На вопрос, похоже ли, что следующий альбом EXODUS выйдет в 2025 году, он ответил:



«О, да, конечно. Это будет в следующем году. Просто в следующем году это будет позже, чем мы рассчитывали».







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