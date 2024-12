сегодня



Видео полного выступления EXODUS



Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось седьмого декабря в The Regent, Los Angeles, California, доступно для просмотра ниже:



01. The Last Act Of Defiance

02. Blood In, Blood Out

03. Fabulous Disaster

04. And Then There Were None

05. Body Harvest

06. Prescribing Horror

07. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)

08. Brain Dead

09. Deathamphetamine

10. Blacklist

11. Metal Command

12. War Is My Shepherd

13. The Toxic Waltz

14. Strike Of The Beast







