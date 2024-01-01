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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 29
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*Новое видео AVANTASIA 24
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Exodus

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11 дек 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

2 дек 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о концерте GUNS N' ROSES в 80-е

30 ноя 2024 : 		 Видео с выступления EXODUS

25 ноя 2024 : 		 Бывший гитарист EXODUS написал вступление к книге GARY HOLT'a

24 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

19 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA присоединился к EXODUS

18 ноя 2024 : 		 Гитарист EXODUS о своих мемуарах

15 ноя 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с EXODUS

13 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления EXODUS

4 ноя 2024 : 		 Кавер-версия AC/DC от EXODUS

31 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS о новой книге

27 окт 2024 : 		 У EXODUS есть зародыши

25 окт 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»

24 окт 2024 : 		 EXODUS собираются в студию в феврале

3 сен 2024 : 		 Барабанщик EXODUS о здоровье

7 авг 2024 : 		 EXODUS начнут запись в 2025

26 июл 2024 : 		 RICK HUNOLT: «GARY просто ЗВЕРИЩЕ»

25 июл 2024 : 		 Басист EXODUS: «Я не музыкант, я продавец футболок»

21 июл 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз EXODUS доступен для прослушивания

10 апр 2024 : 		 Новое видео EXODUS

29 фев 2024 : 		 Вокалист EXODUS о новом материале

28 фев 2024 : 		 Гитарист EXODUS: «Пение под фанеру — это отстой»

19 дек 2023 : 		 Лидер EXODUS: «Это был мой самый трудный год»

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления EXODUS

24 ноя 2023 : 		 Вокалист EXODUS о мотивации
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Видео полного выступления EXODUS



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Видео полного выступления EXODUS, которое состоялось седьмого декабря в The Regent, Los Angeles, California, доступно для просмотра ниже:

01. The Last Act Of Defiance
02. Blood In, Blood Out
03. Fabulous Disaster
04. And Then There Were None
05. Body Harvest
06. Prescribing Horror
07. The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)
08. Brain Dead
09. Deathamphetamine
10. Blacklist
11. Metal Command
12. War Is My Shepherd
13. The Toxic Waltz
14. Strike Of The Beast




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