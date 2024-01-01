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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
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Exodus

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Гитарист EXODUS о новой книге



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В рамках интервью с Gary Holt'ом, он рассказал о своей выходящей в следующем году автобиографии "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way":

«Мы как раз находимся на стадии финальной редакции. Вы можете узнать все ужасные истории о моем саморазрушении и прочем, но также и об искуплении.

Моя история отличается от большинства других — и я ненавижу использовать слово «рок-звезда», потому что я ей не являюсь, — но в большинстве книг кто-то достигает большого успеха, а затем падает в сточную канаву. Мое свободное падение произошло после незначительного успеха, а затем нескольких лет в дыре. И затем я попал в Мэдисон-сквер-гарден, где, конечно же, выступал со SLAYER. Это интересная траектория. Книга получилась очень хорошей. Я очень доволен ею».




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