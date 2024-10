сегодня



Гитарист EXODUS о новой книге



В рамках интервью с Gary Holt'ом, он рассказал о своей выходящей в следующем году автобиографии "A Fabulous Disaster: From The Garage To Madison Square Garden, The Hard Way":



«Мы как раз находимся на стадии финальной редакции. Вы можете узнать все ужасные истории о моем саморазрушении и прочем, но также и об искуплении.



Моя история отличается от большинства других — и я ненавижу использовать слово «рок-звезда», потому что я ей не являюсь, — но в большинстве книг кто-то достигает большого успеха, а затем падает в сточную канаву. Мое свободное падение произошло после незначительного успеха, а затем нескольких лет в дыре. И затем я попал в Мэдисон-сквер-гарден, где, конечно же, выступал со SLAYER. Это интересная траектория. Книга получилась очень хорошей. Я очень доволен ею».







