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EXODUS собираются в студию в феврале



Gary Holt в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идут дела с новым материалом EXODUS:



«У меня сейчас в работе дюжина песен, и у Lee [Altus, гитарист EXODUS] тоже есть кое-что. Мы планируем начать работу в студии в феврале. Мы собирались сделать это этим летом, но нам показалось, что мы торопимся. А прошлый альбом был так хорошо принят и стал для нас знаковым, что мы не можем обманывать себя и торопиться. К тому же у нас новый лейбл Napalm Records, и мы хотели убедиться, что альбом будет настолько хорош, насколько это вообще возможно. Так что в феврале и марте мы будем работать в студии, а потом снова вернемся к активной деятельности.. Нет покоя нечестивым!»







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