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Exodus

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Лидер EXODUS: «James — непревзойденный GOAT!»



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В рамках недавнего интервью у Gary Holt'a спросили, какие повреждения он получил за свою карьеру:

«В 60 лет у вас начинается артрит и болят пальцы. А для локтей мне пришлось пройти курс индивидуальной терапии. У меня был хронический теннисный остеохондроз на обеих руках. Я сделал столько инъекций кортизона, что и не сосчитать, и в результате поджарил и разрушил свои сухожилия и вообще не мог играть».

На вопрос, когда это произошло, он сказал:

«Ну, это было во время гастролей SLAYER, перед их окончанием. У меня начала болеть правая локтевая кость, а вскоре после этого левый локоть решил, что хочет присоединиться к вечеринке. И мне сделали инъекцию кортизона. Шесть месяцев все было отлично. А потом, спустя пару лет, я каждые полгода втыкал в каждый локоть по игле, чтобы поддержать это состояние, и наконец, когда я закончил [запись последнего альбома EXODUS 2021 года] «Persona Non Grata» и отработал [песню] «The Beatings Will Continue», мне стало так плохо, что я выбил правый локоть. А потом я стал играть, и мои локти как будто заблокировались, почти заклинило. И я пошел и сделал МРТ. У меня есть друг, хирург по кистям рук в команде «Сан-Франциско Джайантс», и он посмотрел на мои МРТ и сказал, что я выгляжу как человек, который всю жизнь бросает фастболы с частотой 99 миль в час, словно нашинкованный. И поначалу казалось, что мне нужна операция Томми Джона [которая предполагает замену разорванной связки сухожилием из другого места тела или из трупа], во время которой они, б$$$ь, замещают там все от трупов. Однако он отправил их к своему специалисту по локтям, и тот сказал: «Нет, он может избежать операции, но ему больше никогда не потребуются уколы кортизона и просто физиотерапия». Так что я много занимался с однокилограммовыми гирями и прочим. И я вернулся. Время от времени боль немного усиливается, но нужно прикладывать к месту боли пакет со льдом. Только не надо втыкать туда иголку... Я продолжаю разминаться. Нужно делать всякую хрень, чтобы растянуть эту фасцию, которая проходит через все. И мои пальцы, мои левые костяшки иногда очень болят. Старею. Мы всю жизнь получали травмы от повторяющихся движений, в общем-то».

Далее Holt отметил, что даже гитаристы, которые считаются мастерами даунпика — например, фронтмен METALLICA James Hetfield — «жульничают» в этих партиях:

«Мы все жульничаем. Нам, б$$$ь, по 60 лет». Я также утверждаю, что James — непревзойденный GOAT, он величайший из всех времен, и даже он жульничает вживую.

James по-прежнему лучший в истории, но вы посмотрите среднюю часть даунпика в „[Welcome Home] (Sanitarium)“, которая совершенно зверская, и они добавляют туда несколько кусков, и эти куски дают вам необходимую передышку, чтобы продолжать. Это обман. Но это не значит, что он не лучший».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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24 фев 2025
P
Paffoss
GOAT - это же козел вроде... Это как у нас "вот засранец" с оттенком одобрения?
24 фев 2025
Lord Iscariah
Paffoss, greatest Of All Time – «Величайший всех времен»
А не козел)))
Like!2
24 фев 2025
P
Paffoss
Lord Iscariah, вот оно что, спасибо)))
24 фев 2025
Corpsegrinder04
Paffoss, это типа как БОГ - Был осужден государством, а у них, как гражданин выше указал Козёл - Величайший всех времён.
Like!2

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