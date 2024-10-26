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Exodus

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|||| 25 окт 2024

Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего»



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Gary Holt в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, какими бы группами он расширил Большую Четверку:

«Это будут не американские группы. Я бы назвал DESTRUCTION и KREATOR. Я ставлю DESTRUCTION на первое место. Я и [покойный фронтмен EXODUS Пол] Бэлофф полюбили DESTRUCTION задолго до того, как познакомились с ними. И они записывали убойные альбомы раньше других групп. Я хочу сказать, что все они заслуживают места в этом списке — TESTAMENT, OVERKILL — и все они в числе моих лучших друзей. Бобби, вокалист OVERKILL, спас мне жизнь в Studio 54 [в Нью-Йорке], я чуть не упал с лестницы. Но в OVERKILL использовали корпспейнт. TESTAMENT тоже делали разные вещи. Немцев не замечают. И SODOM тоже.

Все всегда сосредоточены на том, кто должен быть в "Большой восьмёрке" или "Большой семёрке", а для них всех есть там место, они все его заслуживают. TESTAMENT продали больше альбомов, чем, возможно, кто-либо за пределами "большой четвёрки", но они появились на несколько лет позже. А DESTRUCTION и KREATOR были в самом начале. Так что я всегда отдаю должное своим заокеанским друзьям. И, конечно же, для TESTAMENT тоже есть место, как и для DEATH ANGEL, как и для OVERKILL. И для других, я уверен. Но я должен отдать должное этим немецким парням — они тоже были в самом начале».




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26 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
А, сука, Artillery? Toxik? Охуел? Какие нахуй немцы?

просмотров: 259

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