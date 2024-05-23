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Guns N' Roses

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|||| 23 май 2024

GUNS N' ROSES работают над новым альбомом



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Slash заявил, что Guns N' Roses сейчас работают над новым альбомом.

В интервью Daily Star Слэша спросили, почему Axl Rose и его коллега по The Conspirators Miles Kennedy не приняли участие в работе над его только что вышедшим сольным альбомом "Orgy of the Damned".

Slash ответил:

«Guns N' Roses пытаются записать свой собственный альбом, и я работаю с ними в этом направлении, но это не было связано ни с кем другим. Это была моя собственная работа, так что я не привлекал своих ребят».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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23 май 2024
Klawd Air
Ну, наконец-то. Для меня новый альбом Ганзов наверное самое ожидамое иузыкальное событие.
  Dislike!1
23 май 2024
Hellg
Воистину так. Сегодня в машине по радио услышал Don't Cry. Прямо как будто в первый раз!
Всё же хочется верить, что они ещё что-то смогут и это не растянется на десятилетие.
  Dislike!1
24 май 2024
G
GlowoErzum
Скорее всего достанут из долгого ящика то, что не вошло в предыдущие альбомы, отполируют и выпустят. Вроде как, там с одной только Демократии не выпущенного материала минимум на один LP наберётся.

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