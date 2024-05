23 май 2024



GUNS N' ROSES работают над новым альбомом



Slash заявил, что Guns N' Roses сейчас работают над новым альбомом.



В интервью Daily Star Слэша спросили, почему Axl Rose и его коллега по The Conspirators Miles Kennedy не приняли участие в работе над его только что вышедшим сольным альбомом "Orgy of the Damned".



Slash ответил:



«Guns N' Roses пытаются записать свой собственный альбом, и я работаю с ними в этом направлении, но это не было связано ни с кем другим. Это была моя собственная работа, так что я не привлекал своих ребят».







