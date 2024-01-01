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MATT SORUM: «Я благодарен, что был членом GUNS N' ROSES»



MATT SORUM в недавнем интервью вспомнил времена своего пребывания в составе GUNS N' ROSES:



«Это был хаос. Это было безумие. Конечно, иногда Axl опаздывал [на сцену]. Но кого это волнует? Это была настоящая энергетика. Если люди жаловались, то к тому времени, как он выходил на сцену, все уже было готово - игра началась.



"Я говорю людям: то, что происходило за кулисами, вызывало много эмоционального раздражения в стиле панк-рок", - продолжает Сорум. "Некоторые из нас были в ярости - в том числе и я. Мы думали: "Где он?". Но как только мы поднимались туда, мы были, типа, "А-а-а". И если говорить о том, чтобы вынести все это, то так оно и было. И вы спрашивали меня раньше, каково это - быть в одной группе? И я об этом думал. И я всегда говорил, например, Tré Cool из GREEN DAY или что-то в этом роде. Я сказал: "Tré, чувак, это похоже на то, что у тебя та же самая группа и те же самые парни. И каково это? И это всего три парня, так что ты делишь деньги на троих. Это круто". [Смеется]»



Далее он отметил, что благодарен за то, что получил возможность сыграть с GUNS N' ROSES именно тогда, когда он там находился:



«Я пережил тот момент с группой, и это сформировало мою жизнь, и многие двери открылись благодаря этому. Поэтому я смотрю на это с большой благодарностью. Когда люди спрашивают меня: "О, ты не участвуешь в новом туре [GUNS N' ROSES]". И я говорю, что поначалу это было немного странно. Я даже не получил звонка [с просьбой принять участие в туре]. Но теперь я смотрю на это по-другому. Я смотрю на это так, как объяснял раньше: Я не должен быть там. У меня есть ребенок. У меня прекрасная жена. Прежний я, прежний Matt, если бы я оказался в туре, то не знаю, что бы со мной случилось. Я правда не знаю».







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