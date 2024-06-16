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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Guns N' Roses

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DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал



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DUFF MCKAGAN в рамках недавнего визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" так ответил на вопрос о том, будут ли GUNS N' ROSES выпускать что-то новое, а не только перезаписанный старый материал из архивов:

«Абсолютно. Да, совершенно точно. Есть новый материал. Не знаю, как мы его выпустим. Наверное, это тоже важный вопрос. Выпускать ли пластинку? Продолжать ли выпускать синглы? Я не знаю, какой ответ будет правильным в наше время»




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16 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Давай альбом, синглы для слабаков-зумеров.
Like!1
16 июн 2024
B
Bumba Records
"Слава яйцам"!))
Даешь альбом!

просмотров: 144

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