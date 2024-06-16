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DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал



DUFF MCKAGAN в рамках недавнего визита в программу "Trunk Nation With Eddie Trunk" так ответил на вопрос о том, будут ли GUNS N' ROSES выпускать что-то новое, а не только перезаписанный старый материал из архивов:



«Абсолютно. Да, совершенно точно. Есть новый материал. Не знаю, как мы его выпустим. Наверное, это тоже важный вопрос. Выпускать ли пластинку? Продолжать ли выпускать синглы? Я не знаю, какой ответ будет правильным в наше время»







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