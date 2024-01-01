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Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку



DUFF MCKAGAN в недавнем интервью Pełna Kulturka ответил на вопрос, не начинал ли он работу над новым материалом:



«Я собираюсь выпустить новую песню, думаю, в тот день, когда мы начнём гастроли в Дублине [30 сентября] — с би-сайдом. Я до сих пор так думаю — сингл с би-сайдом, я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения, хотя сейчас всё цифровое, просто приходится предоставлять больше материала. Так что у меня есть пара песен, которые выйдут через пару недель. И у меня есть ещё одна пластинка, которая уже полностью готова с точки зрения песен. У нас есть эта пластинка. И я не знаю, когда я её опубликую, потому что рано или поздно должен появиться новый материал GUNS N' ROSES. Так что я не хочу выпускать альбом, пока GUNS N' ROSES что-то делают. Я стараюсь распределить всё это по времени. Так что когда выйдет следующая пластинка, я не знаю. Я мог бы выпустить три пластинки за один раз, но это было бы слишком».



На вопрос о том, действительно ли для него по-прежнему важно выпускать полноценные альбомы, а не отдельные синглы, Duff ответил:



«Да, для меня это так, и я никогда от этого не откажусь, так сложилось — альбомы слушали со стороны А, с первой песни, переворачивали, слушали до конца. И эти пластинки становились саундтреками к вашей жизни. И ты смотрел на винил, смотрел на обложку, на то, где была записана пластинка. И мне очень приятно видеть, как винил возвращается, причём по-настоящему. И моя дочь теперь смотрит на альбомы и говорит: "Вот это да, ты только посмотри". Это не просто маленькая штучка на экране вашего iPhone, как будто обложка альбома — это маленькая картинка... Мы делаем иллюстрации, и это всё для меня очень важно. Мне по-прежнему нравится рассказывать историю с помощью альбома. И "Lighthouse" не стал исключением. Он начинается с песни "Lighthouse" и отправляет вас в путешествие. А заканчивается он песней "I Just Don't Know", в которой размышления о том, что будет дальше. Так что это здорово. В середине звучит песня надежды, которая на самом деле так и называется — "Hope". В текстах есть свои взлёты и падения. Так что для меня всё это очень важно. Я всегда буду выпускать альбомы, независимо от того, что думают другие. А людям, похоже, нравится винил. У меня хорошо идут дела с винилом, потому что мне не наплевать. И я делаю так, чтобы винил хорошо звучал на тестовых прессах, и мастеринг винила, и все эти аспекты для меня очень важны».







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