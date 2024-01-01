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DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES



DIZZY REED в недавнем интервью спросили, правда ли, что Brett Tuggle, известный как клавишник FLEETWOOD MAC, подтолкнул его к тому, чтобы не быть низведенным до уровня клавишника вне сцены у GUNS N' ROSES:



«Хм, это был бой, если можно так выразиться. Я полагаю, что некоторые ребята, возможно, команда, продюсеры, я предполагаю, обсуждали это и я просто... Я не знаю. Думаю, с поддержкой Axl'а этого бы и не случилось. И надеюсь, потом это открыло дверь для других клавишников, чтобы они не оказались за занавесом».



Заметив, что из ответа на вопрос следовало, что слухи о Tuggle не соответствуют действительности, Dizzy пояснил:



«Я знал, что есть и другие ребята, которые находятся за кулисами. И я просто не хотел, чтобы так было. Так что в каком-то смысле Tuggle вдохновил меня, скажем так».







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