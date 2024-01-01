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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
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Guns N' Roses

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10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию

3 ноя 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «У нас есть планы насчет нового материала»

14 окт 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

24 сен 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES обещает новую музыку

27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

19 июл 2024 : 		 DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES

16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал

28 май 2024 : 		 MATT SORUM: «Я благодарен, что был членом GUNS N' ROSES»

23 май 2024 : 		 GUNS N' ROSES работают над новым альбомом

1 апр 2024 : 		 Альбом GUNS N' ROSES войдет в Зал Славы Грэмми

13 мар 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES об AXL'е ROSE: «Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет»

10 мар 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES

15 фев 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES о создании альбома "Appetite For Destruction": «Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции»

26 янв 2024 : 		 IRON HORSE исполняют GUNS N' ROSES

25 янв 2024 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES 1991 года

16 янв 2024 : 		 GUNS N' ROSES набрали миллиард

18 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN о продолжительности концертов GUNS N' ROSES

10 дек 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн

8 дек 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 На лидера GUNS N' ROSES подали в суд за изнасилование

15 ноя 2023 : 		 Новый суд GUNS N' ROSES. Ну и куда же без домогательств

8 ноя 2023 : 		 RICHARD DUGUAY о работе с GUNS N' ROSES

3 ноя 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый трек

23 окт 2023 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Axl мегакрут!»

16 окт 2023 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
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GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию



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GUNS N' ROSES анонсировали даты тура на 2025 год, специальными гостями которого станут PUBLIC ENEMY, RIVAL SONS и SEX PISTOLS featuring Frank Carter на разных выступлениях. Тур стартует 23 мая в Саудовской Аравии:

May 23 - Riyadh Kingdom Arena, Saudi Arabia
May 27 - Abu Dhabi Etihad Arena, UAE
May 30 - Shekvetili Parka, Georgia^
Jun. 02 - Istanbul Tüpraş Stadyumu, Turkey^
Jun. 06 - Coimbra Estádio Cidade de Coimbra, Portugal^
Jun. 09 - Barcelona Estadi Olímpic Lluís Companys, Spain
Jun. 12 - Florence Firenze Rocks, Italy*^
Jun. 15 - Hradec Kralove Rock For People, Czech Republic*^
Jun. 18 - Dusseldorf Merkur Spiel-Arena, Germany^
Jun. 20 - Munich Allianz Arena, Germany^
Jun. 23 - Birmingham Villa Park, UK
Jun. 26 - London Wembley Stadium, UK
Jun. 29 - Aarhus Eskelunden, Denmark+
Jul. 02 - Trondheim Granåsen Ski Centre, Norway+
Jul. 04 - Stockholm Strawberry Aren, Sweden+
Jul. 07 - Tampere Ratina Stadium, Finland+
Jul. 10 - Kaunas Darius and Girėnas Stadium, Lithuania+
Jul. 12 - Warsaw PGE Nardowy, Poland+
Jul. 15 - Budapest Puskás Aréna, Hungary+
Jul. 18 - Belgrade Ušće Park, Serbia+
Jul. 21 - Sofia Vasil Levski Stadium, Bulgaria+
Jul. 24 - Vienna Ernst Happel Stadion, Austria#
Jul. 28 - Luxembourg Open Air, Luxembourg#
Jul. 31 - Wacken Festival, Germany*

* Festival appearance
+ with PUBLIC ENEMY
^ with RIVAL SONS
# with SEX PISTOLS featuring Frank Carter




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