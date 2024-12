сегодня



GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию



GUNS N' ROSES анонсировали даты тура на 2025 год, специальными гостями которого станут PUBLIC ENEMY, RIVAL SONS и SEX PISTOLS featuring Frank Carter на разных выступлениях. Тур стартует 23 мая в Саудовской Аравии:



May 23 - Riyadh Kingdom Arena, Saudi Arabia

May 27 - Abu Dhabi Etihad Arena, UAE

May 30 - Shekvetili Parka, Georgia^

Jun. 02 - Istanbul Tüpraş Stadyumu, Turkey^

Jun. 06 - Coimbra Estádio Cidade de Coimbra, Portugal^

Jun. 09 - Barcelona Estadi Olímpic Lluís Companys, Spain

Jun. 12 - Florence Firenze Rocks, Italy*^

Jun. 15 - Hradec Kralove Rock For People, Czech Republic*^

Jun. 18 - Dusseldorf Merkur Spiel-Arena, Germany^

Jun. 20 - Munich Allianz Arena, Germany^

Jun. 23 - Birmingham Villa Park, UK

Jun. 26 - London Wembley Stadium, UK

Jun. 29 - Aarhus Eskelunden, Denmark+

Jul. 02 - Trondheim Granåsen Ski Centre, Norway+

Jul. 04 - Stockholm Strawberry Aren, Sweden+

Jul. 07 - Tampere Ratina Stadium, Finland+

Jul. 10 - Kaunas Darius and Girėnas Stadium, Lithuania+

Jul. 12 - Warsaw PGE Nardowy, Poland+

Jul. 15 - Budapest Puskás Aréna, Hungary+

Jul. 18 - Belgrade Ušće Park, Serbia+

Jul. 21 - Sofia Vasil Levski Stadium, Bulgaria+

Jul. 24 - Vienna Ernst Happel Stadion, Austria#

Jul. 28 - Luxembourg Open Air, Luxembourg#

Jul. 31 - Wacken Festival, Germany*



* Festival appearance

+ with PUBLIC ENEMY

^ with RIVAL SONS

# with SEX PISTOLS featuring Frank Carter







