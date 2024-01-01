14 окт 2024



Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL



Axl Rose присоединился на сцене к BILLY JOEL в рамках выступления 12 октября в Dome, Inglewood, California, и исполнил кавер-версию WINGS "Live And Let Die"







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