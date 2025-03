сегодня



GUNS N' ROSES нашли барабанщика



GUNS N' ROSES сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Isaac Carpenter, который известен по работе с такими артистами как Duff McKagan's LOADED, AWOLNATION, Adam Lambert, BARBARIANS OF CALIFORNIA, A PERFECT CIRCLE, THE EXIES, OURS и BLACK LAB. Группа начнет новое турне, получившее название "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", первого мая в Южной Корее.







