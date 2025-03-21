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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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Guns N' Roses

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GUNS N' ROSES нашли барабанщика



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GUNS N' ROSES сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Isaac Carpenter, который известен по работе с такими артистами как Duff McKagan's LOADED, AWOLNATION, Adam Lambert, BARBARIANS OF CALIFORNIA, A PERFECT CIRCLE, THE EXIES, OURS и BLACK LAB. Группа начнет новое турне, получившее название "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", первого мая в Южной Корее.




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21 мар 2025
Corpsegrinder04
Да ну. Фуфлыжник ниочёмный. Как шлюха из группы в группу скачет всю карьеру. Ни стиля, ни индивидуальности.
Групп сменил как Майк Террана, но тот хоть узнаваем.

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