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В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES



По сообщению Metro.co.uk, GUNS N' ROSES с трудом продают билеты на свой тур по Великобритании после выступления на Pyramid Stage фестиваля Glastonbury в июне 2023 года.



Согласно сообщению, новый тур станет первым с 2022 года, когда группа выступит в Англии без фестивалей — в рамках тура We're F'N' Back! Турне включало два вечера в Тоттенхэме.



Тенденция GUNS N' ROSES играть лишь несколько концертов в Великобритании продолжается, поскольку, несмотря на 24 даты европейского тура в следующем году, концерты есть только в Бирмингеме и Лондоне.



Почти во всех зонах еще есть свободные места, включая VIP-зоны Gold Circle на обоих стадионах и варианты для гостей в Бирмингеме.



Билеты поступили в продажу 13 декабря, однако спустя две недели на «Уэмбли» и «Вилла Парк» все еще остались сотни мест.







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