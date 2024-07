сегодня



Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL



Axl Rose присоединился на сцене к BILLY JOEL в рамках выступления 25 июля в Madison Square Garden, New York City Thursday и исполнил три композиции: кавер-версии WINGS "Live And Let Die" и AC/DC "Highway To Hell", а также хит Billy 1980 года "You May Be Right".







