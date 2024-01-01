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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 32
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 20
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Guns N' Roses

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27 июл 2024 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL

19 июл 2024 : 		 DIZZY REED не хотел быть за кулисами GUNS N' ROSES

16 июн 2024 : 		 DUFF MCKAGAN сказал, что у GUNS N' ROSES есть и новый материал

28 май 2024 : 		 MATT SORUM: «Я благодарен, что был членом GUNS N' ROSES»

23 май 2024 : 		 GUNS N' ROSES работают над новым альбомом

1 апр 2024 : 		 Альбом GUNS N' ROSES войдет в Зал Славы Грэмми

13 мар 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES об AXL'е ROSE: «Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет»

10 мар 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет хит GUNS N' ROSES

15 фев 2024 : 		 Басист GUNS N' ROSES о создании альбома "Appetite For Destruction": «Мы хотели, чтобы всё звучало как на нашей репетиции»

26 янв 2024 : 		 IRON HORSE исполняют GUNS N' ROSES

25 янв 2024 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES 1991 года

16 янв 2024 : 		 GUNS N' ROSES набрали миллиард

18 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN о продолжительности концертов GUNS N' ROSES

10 дек 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о выступлении в шлеме штурмовика из Звездных Войн

8 дек 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

24 ноя 2023 : 		 На лидера GUNS N' ROSES подали в суд за изнасилование

15 ноя 2023 : 		 Новый суд GUNS N' ROSES. Ну и куда же без домогательств

8 ноя 2023 : 		 RICHARD DUGUAY о работе с GUNS N' ROSES

3 ноя 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый трек

23 окт 2023 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Axl мегакрут!»

16 окт 2023 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

2 окт 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о своём вкладе в "Chinese Democracy"

9 сен 2023 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES объяснил, почему не пошел в GUNS N' ROSES

23 авг 2023 : 		 CHRISSIE HYNDE спела с GUNS N' ROSES

21 авг 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый сингл
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Вокалист GUNS N' ROSES присоединился на сцене к BILLY JOEL



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Axl Rose присоединился на сцене к BILLY JOEL в рамках выступления 25 июля в Madison Square Garden, New York City Thursday и исполнил три композиции: кавер-версии WINGS "Live And Let Die" и AC/DC "Highway To Hell", а также хит Billy 1980 года "You May Be Right".




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