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GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком



GUNS N' ROSES сообщили, что Frank Ferrer, пробывший в составе 19 лет, больше не является участником коллектива и пожелали ему всяческих успехов в будущих начинаниях.







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