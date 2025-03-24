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Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы



FRANK FERRER опубликовал следующее сообщение:



«Та любовь, которую я ощутил от невероятных поклонников GUNS N' ROSES и моих коллег за последние 24 часа, была просто колоссальной.



Я всегда буду испытывать огромную благодарность и уважение к Axl'у и группе, и в то же время разочарование от того, что эта глава подошла к концу.



Это были невероятные 19 лет. GUNS N' ROSES подарили мне судьбоносные воспоминания и опыт.



Огромное спасибо менеджменту, команде и фанатам за то, что подарили мне воспоминания, которые я буду лелеять всю жизнь.



Надеюсь, мы скоро увидимся снова!»







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