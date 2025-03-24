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*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 33
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Guns N' Roses

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Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы



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FRANK FERRER опубликовал следующее сообщение:

«Та любовь, которую я ощутил от невероятных поклонников GUNS N' ROSES и моих коллег за последние 24 часа, была просто колоссальной.

Я всегда буду испытывать огромную благодарность и уважение к Axl'у и группе, и в то же время разочарование от того, что эта глава подошла к концу.

Это были невероятные 19 лет. GUNS N' ROSES подарили мне судьбоносные воспоминания и опыт.

Огромное спасибо менеджменту, команде и фанатам за то, что подарили мне воспоминания, которые я буду лелеять всю жизнь.

Надеюсь, мы скоро увидимся снова!»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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24 мар 2025
YNWA
Если в Guns N Roses барабанщик не Стивен Адлер или Мэтт Сорум всем абсолютно пофигу, кто там вообще сидит и стучит.
24 мар 2025
Klawd Air
YNWA, не пофиг, потому что стучит не Адлер и не Соррум.😄
24 мар 2025
Red One
YNWA, уверен, что Ферер сидел и стучал круче обоих этих беляшей
24 мар 2025
R
Rutger
19 лет не шутка. Состояние Феррера $32 млн, Сорума 15, Адлера 10. Так что у этого неприметного негра все хорошо.
Like!1
24 мар 2025
Klawd Air
Rutger, пиздос, у тебя хобби такое, деньги музыкантов считать?
24 мар 2025
Red One
Klawd Air, а что ещё надо считать у музыкантов

просмотров: 818

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